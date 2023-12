DJ MARKET TALK: Yields das obrigações da Zona Euro recuperam ligeiramente após BCE

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro recuperam depois de o Banco Central Europeu ter anunciado uma aceleração da redução do balanço. O BCE vai continuar a reinvestir os pagamentos do principal da dívida que atinge a maturidade no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, no primeiro semestre de 2024, mas a partir da segunda metade do ano pretende reduzir o portefólio do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.