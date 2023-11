DJ MARKET TALK: Yields das obrigações dão proteção contra subida dos juros

(DJ Bolsa)-- O desempenho anual acumulado dos mercados obrigacionistas tem sido bastante desanimador até agora, uma vez que as yields continuam a subir, mas o argumento para possuir obrigações com maior duration está mais forte, já que os indicadores parecem mais a favor dos investidores, afirma Jim Smigiel, diretor de investimentos da SEI. "As yields oferecem um amortecedor maior contra novos aumentos nas taxas", disse Smigiel.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.