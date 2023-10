DJ MARKET TALK: Yields das obrigações de longo prazo podem continuar a subir

(DJ Bolsa)- As yields das obrigações soberanas de longo prazo podem subir mais durante o resto do ano, enquanto as yields de curto prazo devem manter-se praticamente inalteradas, à medida que os mercados se ajustam ao lema "elevadas por mais tempo", diz a estratega sénior de rendimento fixo do Saxo Althea Spinozzi numa nota. As yields das obrigações com maturidades longas também devem enfrentar uma pressão ascendente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.