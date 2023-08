DJ MARKET TALK: Yields das obrigações devem cair dentro de 12 meses

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas de longo prazo devem cair nos próximos 12 meses à medida que o mercado começa a descontar a perspetiva de cortes das taxas a partir de 2024, dizem Frederik Romedahl e Jens Peter Sorensen, analistas-chefe do Danske Bank Research, numa nota. Isto acontecerá em paralelo com uma "forte acentuação", onde as yields das obrigações de curto prazo vão cair mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.