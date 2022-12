DJ MARKET TALK: Yields das obrigações devem continuar a subir no 1T 2023

(DJ Bolsa)-- Os preços das obrigações, que se movem em sentido inverso às yields, caíram em média 15% em 2022 em termos globais, com os bancos centrais a subirem as taxas de juro para conter a inflação, dizem analistas do BBVA Research numa nota. As yields devem continuar a subir no início de 2023, diz a firma. "Sabemos que os bancos centrais vão continuar a subir as taxas de juro, ainda que a um ritmo mais lento,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.