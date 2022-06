DJ MARKET TALK: Yields das obrigações devem continuar a subir no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A tendência geral das yields das obrigações ainda aponta para uma subida no curto prazo, tanto nos EUA como na Zona Euro, diz Florian Spaete, estratega sénior de obrigações da Generali Investments, numa nota. O cenário é de perspetivas de inflação ainda cinzentas e incerteza elevada com confinamentos na China e a guerra na Ucrânia, diz. Além disso, a inflação da Zona Euro ainda nã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

