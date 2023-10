DJ MARKET TALK: Yields das obrigações devem descer nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas devem cair nos próximos seis meses, à medida que os altos custos dos empréstimos pesam sobre a economia, disse Paul Wild, gestor de portefólio da JO Hambro Capital Management. "As habituais crises económicas serão exacerbadas pelas atuais yields das obrigações, pela curva das yields altamente invertida e, em particular, pelo aumento dos rendimentos reais", ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.