DJ MARKET TALK: Yields das obrigações europeias recuam após reunião da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields da Zona Euro caem, acompanhando as yields dos Treasurys dos EUA, após a mudança de rumo dovish da Fed na reunião de quarta-feira. As yields das obrigações da Zona Euro recuaram até 14 pontos base, com as yields das Bunds a 10 anos a caírem 9 pontos base para 2,083%, de acordo com dados da Tradeweb. A queda foi maior no segmento mais curto, com as yields das Schatz a dois anos a caírem 15 pontos base, ...