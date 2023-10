DJ MARKET TALK: Yields das obrigações parecem estar perto do pico

(DJ Bolsa)-- A gestora de ativos Van Lanschot Kempen aumentou recentemente a sua sensibilidade às taxas de juro para as obrigações soberanas europeias com a ideia de que as yields estão perto de atingirem o pico, diz o estratega sénior de investimento Joost van Leenders, numa nota. "Um próximo passo seria reduzir a postura underweight nas obrigações soberanas europeias, mas pensamos que ainda é demasiado cedo para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.