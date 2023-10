DJ MARKET TALK: Yields das obrigações podem estar na última fase - HSBC

(DJ Bolsa)-- A subida das yields das obrigações pode estar na fase final e pode seguir-se uma subida do mercado de obrigações, refere o diretor global de research de rendimento fixo do HSBC, Steven Major, numa nota. A primeira fase do declínio do mercado de obrigações ocorreu em 2021, quando os mercados esperavam uma aceleração da inflação, diz Major. A segunda fase ocorreu em 2022, depois de os aumentos agressivos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.