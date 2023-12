DJ MARKET TALK: Yields das obrigações podem revisitar máximos recentes em dezembro

(DJ Bolsa)-- Com a liquidez a dever cair em dezembro, "não é difícil imaginar um cenário em que as yields possam regressar novamente aos máximos recentes no final de dezembro", refere Mark Dowding, diretor de investimento da RBC BlueBay Asset Management, numa nota. Com este ponto de vista, a BlueBay mudou para uma preferência por uma duration curta tática, olhando para uma subida das yields dos Treasurys a 10 anos para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.