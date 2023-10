DJ MARKET TALK: Yields das obrigações soberanas da Zona Euro seguem queda dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona Euro caem, seguindo a descida das congéneres dos EUA, depois de responsáveis da Reserva Federal terem sinalizado que a recente subida das yields pode ajudar na restrição da política monetária. O presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, um dos membros mais hawkish do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, disse que "é possí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.