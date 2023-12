DJ MARKET TALK: Yields das obrigações têm margem para cair em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os grandes movimentos em baixa das yields das obrigações não são iminentes, mas há margem para yields mais baixas daqui em diante, com maior volatilidade durante, diz Emma Wall, responsável de research e análise de investimento da Hargreaves Lansdown num outlook para 2024. "Os investidores não devem sentir-se desmotivados por este outlook -- pensamos que este pode ser o ponto de entrada mais interessante para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.