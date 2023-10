DJ MARKET TALK: Yields de longo prazo da Zona Euro não devem cair significativamente

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações soberanas da Zona euro estão perto de máximos cíclicos, mas as yields de longo prazo têm margem limitada para quedas significativas, de acordo com o cenário base do SEB Research, diz o estratega Jussi Hiljanen numa nota. O SEB Research prevê um acentuar bullish da curva da yield da Zona Euro em 2024 -- em que as yields de curto prazo caem mais do que as de longo prazo, diz. "A descida ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.