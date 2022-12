DJ MARKET TALK: Yields de longo prazo devem estabilizar em 2023

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações de longo prazo devem estabilizar ligeiramente acima dos níveis atuais no próximo ano, dizem Jean-Marie Mercadal e Eric Bertrand, respetivamente responsável de estratégia de investimento e CIO da OFI Asset Management. Os dois responsáveis esperam que as yields dos Treasurys a 10 anos cheguem a 4,0% ou 4,5% e que as yields das Bunds a 10 anos fiquem a 2,0% ou 2,5%, de acordo com uma nota de research.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.