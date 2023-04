DJ MARKET TALK: Yields dos EUA a 10 anos podem ficar abaixo de 3,5% no curto prazo

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos têm registado máximos significativos e devem negociar em níveis ligeiramente abaixo da marca de 3,5% nos próximos meses, diz Eugen Keller, analista da Metzler, numa nota. "Com as taxas de inflação a caírem e a Fed a enviar uma mensagem clara de que nada mais pode ser esperado nesta direção depois da subida das taxas em maio, esperamos um movimento lateral no longo prazo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.