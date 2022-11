DJ MARKET TALK: Yields dos EUA com maior inversão de curva em mais de 40 anos

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a dois anos e 10 anos sobem, após a recuperação das obrigações na sequência dos números moderados da inflação terem "resultado na curva da yield mais invertida em mais de 40 anos, com uns impressionantes 65 pontos base", disse Louis Navellier da Navellier & Associates. Navellier acrescenta que os mercados devem reduzir essa diferença. "Creio que haverá apostas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.