DJ MARKET TALK: Yields dos EUA e Zona Euro devem cair em 2024

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações a 10 anos de ambos os lados do Atlântico devem seguir uma tendência descendente em 2024, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank Research, numa nota. "O início dos ciclos de cortes de taxas por parte da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu deve criar uma maior tendência descendente no longo prazo da curva", diz. A queda das yields do final do ano passado foi uma prova clara ...