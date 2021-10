DJ MARKET TALK: Yields dos EUA sobem com riscos da inflação

(DJ Bolsa)-- Por agora, os riscos da inflação estão a ganhar terreno em relação à mensagem de "crescimento lento", levando as yields dos Treasurys a subir, diz Mark Holman, CEO da TwentyFour Asset Management. "Para que as pressões atuais das yields diminuam, esta dinâmica importante vai precisar de inverter", diz. Isso, ou os traders voltam a comprar as obrigações altamente vendidas, como aconteceu ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone