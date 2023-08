DJ MARKET TALK: Yields dos Treasury sobem antes de discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys continuam a subir antes do discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, em Jackson Hole, em que se espera amplamente que indique que o Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, não está preparado para dar o trabalho por concluído. O responsável "não vai adiantar qualquer alteração imediata ou pistas que a Fed vá reverter a atual política ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.