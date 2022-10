DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys a 10 anos abrandam após ultrapassarem 4,3%

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos abrandam para 4,221%, depois de ultrapassarem brevemente o nível de 4,3%. Os investidores olham para além de um quase certo aumento de 75 pontos base das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA dentro de duas semanas. O WSJ noticiou que existe pressão para um abrandamento depois disso. O indicador CME FedWatch coloca as probabilidades de um aumento de 75 pontos base a 2 de novembro nos 91%. As hipó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.