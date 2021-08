DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys a 10 anos cai após dados

(DJ Bolsa)--As compras de ativos da Reserva Federal dos EUA podem diminuir em meados de 2022, reporta o WSJ, enquanto os dados económicos mistos mantêm os analistas a debater se a redução gradual será anunciada no próximo mês ou mais tarde. "O anúncio da redução não deve criar um grande impacto no mercado, embora a curva das yields dos Treasurys o Tesouro dos EUA deva eventualmente acentuar-se novamente"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone