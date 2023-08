DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys a 10 anos podem prolongar tendência de subida

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos podem prolongar a forte tendência ascendente depois de quebrarem acima do máximo do ano passado de 4,338% na segunda-feira para chegarem a 4,354%, o nível mais elevado desde 2007, refere Quek Ser Leang, estratega de mercados da Global Economics & Markets Research da UOB, num relatório de research. O ímpeto ascendente é muito forte, como indicado pelo índice direcional médio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.