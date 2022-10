DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys a 10 anos sobem antes de dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos ultrapassaram a marca dos 4% na reabertura dos mercados após um feriado na segunda-feira, para depois recuarem para 3,935% antes dos dados da inflação agendados para quinta-feira. Os mercados esperam que a Reserva Federal dos EUA aumente as taxas em 75 pontos base em novembro, enquanto os responsáveis alertaram acerca do risco de um excesso de restrição. Os dados da inflação no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.