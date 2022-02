DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys a 10 anos tocam os 2%

(DJ Bolsa)--Os fortes dados de inflação desta quinta-feira aumentaram a yield da dívida dos EUA a 10 anos acima de 2% pela primeira vez desde meados de 2019, refletindo as expectativas dos investidores de um ritmo mais rápido de aumentos das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA. Os futuros de fundos da Fed agora mostram uma hipótese de 47% de a Fed aumentar as taxas de curto prazo para pelo menos 1,75%-2% até ao final do ano, acima ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone