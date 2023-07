DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys abrandam antes de dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos abrandaram as perdas anteriores mas continuam em baixa, antes dos dados da inflação dos EUA de quarta-feira. Os mercados esperam que a inflação abrande, potencialmente permitindo à Reserva Federal dos EUA apenas mais uma subida das taxas. Economistas sondados pelo WSJ preveem um abrandamento do índice de preços no consumidor, ou IPC, subjacente homólogo para 5% face a 5,3% em maio.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.