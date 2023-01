DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys abrandam após PCE em linha com previsões

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos continuam a subir mas perderam um pouco de ímpeto depois dos dados do índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, que ficaram em linha com as expectativas. O indicador preferido da Reserva Federal dos EUA para a inflação subiu 4,4% em termos homólogos em dezembro, com a leitura subjacente a ganhar 0,3%, indo ao encontro das estimativas em ambos os casos. O consumo desceu um pouco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.