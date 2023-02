DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys aceleram com base em dados fortes do emprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois de a criação de emprego nos EUA em janeiro ter superado as expectativas, indicado que a Reserva Federal dos EUA poderá ter de subir mais as taxas e mantê-las elevadas por mais tempo. Janeiro registou a criação de 517.000 empregos, face a 260.000 em dezembro. As previsões de economistas apontavam para 187.000. A taxa de desemprego recuou para 3,4% face a 3,5%. Um mercado de trabalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.