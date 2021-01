DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys aceleram com mudança política nos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos sobem para os níveis de março à medida que os democratas se aproximam do controlo do Senado dos EUA, uma mudança política que os investidores dizem significar políticas orçamentais generosas no curto prazo, seguidas de um aumento de impostos e regulações. "Temos de esperar uma política orçamental mais flexível do que se os republicanos mantivessem a maioria"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

