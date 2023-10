DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys aceleram com subida das vendas a retalho dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem, com a ajuda das vendas a retalho dos EUA mais elevadas do que o esperado em setembro. A nota a 10 anos segue nos 4,812%, igualando o máximo de 2007, e a nota a dois anos segue nos 5,139%, aproximando-se do pico deste mês. As vendas a retalho subiram 0,7% no mês passado, face à leitura revista de agosto de 0,8% e à previsão de 0,3% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.