DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys acentuam queda após subida do desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- A subida maior do que o esperado dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego impulsiona a procura por dívida soberana dos EUA, o que leva à descida das yields dos Treasurys. O Departamento do Trabalho dos EUA reportou 224.000 pedidos iniciais de subsídio de desemprego na semana passada, comparando com o número revisto de 215.000 na semana anterior. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam 214.000. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.