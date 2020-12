DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys acima de 1% são oportunidade de compra

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys devem ser considerados um investimento atrativo se as yields ultrapassarem 1% nas obrigações benchmark, refere o gestor de estratégia global de obrigações da AXA Investment Managers Nick Hayes. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 0,908% e Hayes refere que "o tempo de comprar é se atingirem 1%", já que pensa que "vão manter-se neste intervalo por algum tempo e voltarão a cair ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

