DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys afundam após dados dos serviços

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys cedem os ganhos registados depois do relatório do emprego mais robusto do que o esperado e afundam depois de uma leitura dececionante do índice de atividade dos serviços do ISM. O ISM de dezembro foi de 50,6 pontos, face a 52,7 pontos em novembro e comparando com um consenso de 52,5 pontos. A leitura é consistente com um cenário de recessão, diz Andrew Hunter, da Capital Economics, numa nota, alertando ...