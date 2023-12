DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys, Bunds a 10 anos devem subir em dezembro

(DJ Bolsa)-- O Jefferies espera que as taxas se consolidem e subam em dezembro, refere o economista-chefe para a Europa da firma, numa nota. "Não alteramos os nossos alvos para as Bunds e os Treasurys e esperamos um movimento em direção a 4,40-4,50% das yields dos Treasurys e para 2,50-2,60% das yields das Bunds", refere. As yields das Bunds a 10 anos seguem a 2,425%, uma queda de 3 pontos base, enquanto as yields dos Treasurys a 10 anos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.