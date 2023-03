DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem antes de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos caem para 3,565%, face a um pico intradiário de 3,646%, e a nota a dois anos segue nos 4,136%, face a 4,263% anteriormente. A ferramenta da CME FedWatch atribui as probabilidades de uma subida de 25pb nos 86%, indicando que ainda existem dúvidas entre os investidores sobre a decisão da Fed. Antes da subida de 1 de fevereiro, as probabilidades eram de quase 100%. Muitos traders esperam um comunicado dovish,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.