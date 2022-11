DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem antes de discurso de Powell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os investidores acorrem à dívida soberana norte-americana, enviando as yields para uma queda, numa possível aposta de que a Reserva Federal dos EUA está a vencer a batalha contra a inflação. A yield a dois anos segue a 4,442%, depois de atingir os 4,70% este mês. A yield a 10 anos cai para 3,668%, face ao pico de outubro de 4,23%. A inversão das yields sugere que os investidores esperam que a economia abrande, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.