DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem antes de testemunho de Powell, payrolls

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem, prolongando as perdas de sexta-feira após seis semanas consecutivas de ganhos. Os mercados devem reagir esta semana ao testemunho de dois dias do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso na terça-feira e quarta-feira, e ao relatório dos payrolls de sexta-feira. Os analistas consultados pelo WSJ preveem uma adição líquida de 225.000 empregos, menos do que os 517.000 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.