DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem antes de votação sobre teto da dívida

(DJ Bolsa)-- A procura pelos títulos soberanos dos EUA continua forte, pressionando as yields dos Treasurys, num momento em que o Congresso se aproxima de um levantamento do teto da dívida. A votação final sobre o teto da dívida pode ser realizada ainda esta quarta-feira. A ferramenta FedWatch da CME coloca as probabilidades de um aumento das taxas na próxima reunião da Reserva Federal dos EUA nos 68%, face a 36% há uma semana,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.