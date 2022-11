DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após abrandamento dos preços no produtor

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys aceleram, fazendo cair as yields, depois de o índice de preços no produtor, ou IPP, dos EUA de outubro ter ficado abaixo das expectativas. A yield a dois anos segue a 4,336% e a congénere a 10 anos segue a 3,778%. O IPP de outubro subiu 0,2% em cadeia, abaixo das previsões de um ganho de 0,4%, enquanto a leitura de setembro foi revista em baixa para uma subida de 0,2% face a um aumento de 0,4%. Os dados podem alimentar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.