DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após comunicado da Fed

(DJ Bolsa)-- Os preços dos Treasurys sobem e as yields caem esta quarta-feira depois de a Reserva Federal dos EUA ter subido as taxas de juro 75 pontos base como esperado, mas o banco central sinalizou que as próximas decisões vão ter em conta o impacto desfasado da restrição monetária. A yield das notas a 10 anos cai para 3,98%, face a 4,03% antes da decisão, ao passo que a yield das notas a dois anos desce para 4,44% contra ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.