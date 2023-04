DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após dados da inflação PCE

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem depois de o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, subjacente dos EUA ter ficado em linha com as expectativas enquanto os custos do emprego no primeiro trimestre desceram. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,453% e a congénere a dois anos a 4,052%. O PCE subjacente homólogo subiu 4,6% em março, o mesmo ritmo de fevereiro, ficando ligeiramente acima do ganho de 4,5% de uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.