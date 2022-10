DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após dados do PMI indústria

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys caem depois de o índice de gestores de compras, ou PMI, indústria dos EUA de setembro ter caído para 50,9 pontos face a 52,8 pontos em agosto, falhando as expectativas de 52 pontos. O índice de preços do ISM desceu o mês passado para 51,7 pontos face a 52,5 pontos, com o índice do emprego a cair para 48,7 pontos face a 54,2 pontos. As novas encomendas também caíram, enquanto os indicadores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.