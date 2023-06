DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após dados do retalho, desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys seguem em baixa depois de dados que mostraram resiliência do consumo dos EUA e sinais de um potencial enfraquecimento do mercado de trabalho. As vendas a retalho de maio aumentaram 0,3%, abaixo dos 0,4% de abril, mas acima da contração de 0,2% prevista por economistas consultados pelo WSJ. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais ficaram nos 262.000, inalterados face à semana anterior, mas acima do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.