DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após dados laborais dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem depois de dados que revelaram que os pedidos de subsídio de desemprego semanais dos EUA subiram para 232.000 face a 230.000 revistos na semana anterior, enquanto economistas consultados pelo WSJ esperavam 235.000. A subida de 2.000 pedidos é inferior aos 4.000 registados uma semana antes. Entretanto, a ADP reportou que os ganhos do emprego abrandaram menos que o esperado em maio. Os dados laborais surgem depois ...