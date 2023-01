DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após dados macro dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os novos dados de inflação e retalho dos EUA acentuaram a queda das yields dos Treasurys, alimentando potencialmente as apostas sobre o alívio da política monetária. A yield a dois anos segue a 4,140% e a congénere a 10 anos segue a 3,436%, aprofundando as quedas anteriores aos dados. O índice de preços no produtor, ou IPP, de dezembro caiu 0,5% em cadeia, face a uma previsão de -0,1% de uma sondagem do WSJ ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.