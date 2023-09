DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após inflação dos EUA cumprir expectativas

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasury oscilaram depois de a inflação de agosto dos EUA ter surgido elevada, como era esperado. O índice de preços no consumidor, ou IPC, homólogo subjacente subiu 4,3%, um abrandamento face aos 4,7% de julho, como previsto numa sondagem do WSJ a economistas, enquanto a inflação subjacente em cadeia acelerou para 0,3% contra 0,2%, quando se previa que mantivesse o ritmo. A inflação principal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.