DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem após payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem depois de os payrolls dos EUA de junho terem surpreendido por terem ficado abaixo do esperado. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 4,017% face a 4,079% antes do relatório, enquanto as yields da nota a dois anos descem para 4,927% face a 5,011%. Foram criados 209.000 empregos em junho, abrandando face aos 306.000 revistos de maio e abaixo do consenso de 240.000. A taxa de desemprego desceu ligeiramente para 3,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.