DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com criação de emprego a dececionar

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys estão em baixa face aos ganhos iniciais depois de os dados laborais terem suportado uma política monetária mais suave. A ADP reportou a criação de 113.000 empregos do setor privado em outubro, uma aceleração face aos 89.000 de setembro, mas mais baixos do que os 130.000 esperados numa sondagem do The Wall Street Journal. A Fed deve manter as taxas esta quarta-feira, mas existe a probabilidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.