DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com dados do desemprego acima do esperado

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys perdem ímpeto depois de o Departamento do Trabalho ter reportado que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 211.000 na semana passada, face a 190.000 na semana anterior e mais do que os 195.000 previstos pelos analistas consultados pelo WSJ. A yield a 10 anos segue nos 3,978%, depois de ter estado a negociar acima de 4% antes dos dados. A nota a dois anos segue nos 5,007%, e também está ...