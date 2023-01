DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys caem com Fed/Richmond a reportar contração

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos cai para 3,47% depois de a Fed de Richmond ter reportado uma contração da atividade industrial em janeiro. O benchmark seguia nos 3,55% antes do relatório. A nota a dois anos também caiu e segue agora nos 4,22%. A descida indica um aumento das apostas de que a restrição monetária irá acabar brevemente. "Temos a Fed a enviar mais uma mensagem e o mercado mais ou menos a ouvir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.